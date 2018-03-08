Bitcoin kayıplarını artırıyor

Önde gelen kripto para Bitcoin, ABD ve Japonya'da düzenleyici baskıların artacağı endişeleriyle kayıplarını artırıyor.

Bitcoin, dijital paralarda dünyanın en faal piyasaları olan ABD ve Japonya'da kripto para Borsalarına yönelik düzenleyici baskıların artacağı endişelerinin etkisiyle kayıplarını üçüncü güne taşıdı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Japonya'da Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) iki platformun faaliyetlerine bir ay boyunca ara vermesi ve diğer dört platforma ceza vermesinin ardından Asya'daki erken işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşerek 10 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

FSA'nın açıklamasından sadece iki saat önce ABD'li düzenleyici SEC çevrimiçi işlem platformlarının kuruma kayıt olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Bitcoin, TSİ 08:10'da 9,756.46 dolar seviyesinden işlem gördü.

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