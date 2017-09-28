"Bitcoin geçici bir heves değil"

Morgan Stanley CEO'su Gorman, Bitcoin'un geçici bir hevesten daha fazlası olduğunu belirtti.

JPMorgan Chase & Co.'nun başındaki isim Jamie Dimon, Bitcoin'deki yükseliş için bu ayın başında “Sahtekarlık” ve “Lale soğanı çılgınlığından daha kötü bir spekülatif balon” ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın Wall Street'teki banka yöneticilerinin tamamı sanal para konusunda kötümser değil.

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Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Çarşamba günü Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili olarak “Bitcoin, kesinlikle geçici bir hevesten fazlası” dedi. Anonim bir para biriminin çok ilginç kavram olduğunu belirten Gorman, “İnsanlara sağladığı mahremiyetin korunması açısından ilginç” şeklinde görüş bildirdi.

Gorman, sanal paraya yatırım yapmadığını bildirdi ve “Yatırım yapan birçok kişiyle konuştum. Açık bir şekilde fazla müktarda spekülatif ama özü itibariyle kötü bir şey değil. Blockchain teknolojisinin doğal bir sonucu.” diye devam etti.

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