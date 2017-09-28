‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde Sonraki Haber › Borsa, günün ilk yarısında yükseldi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

"Bitcoin geçici bir heves değil"

28.09.2017 - 13:24

Morgan Stanley CEO'su Gorman, Bitcoin'un geçici bir hevesten daha fazlası olduğunu belirtti.

JPMorgan Chase & Co.'nun başındaki isim Jamie Dimon, Bitcoin'deki yükseliş için bu ayın başında “Sahtekarlık” ve “Lale soğanı çılgınlığından daha kötü bir spekülatif balon” ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın Wall Street'teki banka yöneticilerinin tamamı sanal para konusunda kötümser değil.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Çarşamba günü Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili olarak “Bitcoin, kesinlikle geçici bir hevesten fazlası” dedi. Anonim bir para biriminin çok ilginç kavram olduğunu belirten Gorman, “İnsanlara sağladığı mahremiyetin korunması açısından ilginç” şeklinde görüş bildirdi.

Gorman, sanal paraya yatırım yapmadığını bildirdi ve “Yatırım yapan birçok kişiyle konuştum. Açık bir şekilde fazla müktarda spekülatif ama özü itibariyle kötü bir şey değil. Blockchain teknolojisinin doğal bir sonucu.” diye devam etti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde Sonraki Haber › Borsa, günün ilk yarısında yükseldi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
102.908 Değişim: 0,25% Hacim : 5.008 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 102.243 29.09.2017 Yüksek 103.320
Açılış: 103.039
3,5654 Değişim: 0,21%
Düşük 3,5408 29.09.2017 Yüksek 3,5673
Açılış: 3,55805
4,2110 Değişim: 0,33%
Düşük 4,1899 29.09.2017 Yüksek 4,2165
Açılış: 4,19705
146,79 Değişim: -0,31%
Düşük 146,45 29.09.2017 Yüksek 147,57
Açılış: 147,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.