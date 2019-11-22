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Bitcoin fiyatları sert geriledi

22.11.2019 - 14:23
Bitcoin fiyatları sert geriledi | Bitcoin Haberleri

Aşırı volatil seyreden Bitcoin 7 bin doların altına sarktı. Dijital para Bitcoin yatırımcıları ise 2019 yılında en yüksek 13 bin 761 dolar fiyatı görmüştü.

Kripto para birimi Bitcoin’de düşüş hız kazandı. Sürekli olarak dalgalı seyir izleyen Bitcoin bugün 7 bin doların altına geriledi. Bitcoin saat 14:03 itibariyle yüzde 6 oranında düşüşle 7 bin 120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ise en düşük 6 bin 938 dolar seviyesi görüldü. En yüksek ise 7 bin 736 dolar görülmüştü.

Haziran ayı sonlarında 14 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin’nde yaklaşık 5 aylık dönemde yüzde 50 kayıp oluştu.

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Bitcoin en yüksek seviyesini 18 Aralık 2017 tarihinde 19 bin 516 dolar ile görmüştü.

GEÇEN YILA KIYASLA PRİMLİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bitcoin fiyatları 4 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyordu. Yatırım amaçlı alanlar 2019 yılı içinde 26 Haziran’da en yüksek fiyat olan 13 bin 761 dolar seviyesini gördü. Bu tarihten sonra ise düşüşle başladı.


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