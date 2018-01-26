Bitcoin bankacılık sektörü için bir risk mi?

Belirli bir ülkeye bağlı olmadığı için, kontrol ve vergi sistemlerinden muaf olan blockchain teknolojisini kullanarak tarafların ödeme ve birikimlerini gerçekleştirebildikleri bir sistem olarak tanımlanabilen bitcoinin bankacılık sektörü için bir risk olup olmadığı yeni başlayan bir tartışma konusu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Direktörü Genco Fas ve Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans bölümü öğretim görevlisi Sertan Kargin, bankacılık sektörünü ve kripto paraların sektör üzerindeki potansiyel etkilerini anlattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Direktörü Genco Fas, “2018 yılı boyunca Türk bankacılık sektöründe bitcoinden çok; KGF’nin devamı ve kapsamı, ABD’de süren dava süreçleri, OTAS kredisi ve TÜFE seviyesinden bahsedeceğiz. Biz kendi çalışmalarımızda TÜFE gelirlerinin azalması ve sınırlı kredi-mevduat marjı daralması ışığında net faiz marjlarında sektör için sınırlı daralma beklemekteyiz” şeklinde açıklama yaparak, 2018 karlılık seviyesinin 2017’ye benzer olmasını beklediğini belirtti.

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Bitcoin, bankacılık sektörü için bir risk olup olmadığını tam olarak anlamak için elbette Bitcoin’in nasıl şekilleneceğini izlemek gerekir. Yakın gelecekte Bitcoin için düzenleyici aksiyonlar alınabileceği ve Bitcoin işlemlerinin de zorlaşacağı göz önünde bulundurulursa, bu riskin zayıflamasını beklemek mümkün. Mevcut düzende bitcoinin bankacılıkta kullanıp kullanmadığı ise başka bir tartışma konusu. BİLGİ Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Program Direktörü Genco Fas, kripto para tutan butik bankalar olabileceğini belirtiyor. Fas, “Özellikle butik bankaların, kendi sistemleri içerisinde bir hedge mekanizması kurduklarını tahmin ediyorum. Ancak bankaların, kriptoların değerini tahmin edebildiklerini düşünmüyorum. Bu aşamada konuyla ilgili net bir mevzuat olmadığından geleneksel büyük bankalar şu anda böyle bir iş yapamaz. Sözü geçen bankaları, offshore tipi regülasyonların çok kısık olduğu ülkelerde direkt olarak bu iş için kurulmuş kurumlar olarak değerlendiriyorum” dedi.

TÜRK BANKALARININ DİJİTALLEŞMESİ

Finans Yüksek Lisans bölümü öğretim görevlisi Sertan Kargin, Dijitalleşme anlamında Türk bankalarının ciddi yol kat ettiğine ve bankaların bu alanda yaptıkları yatırımların hız kazanarak devam edeceğine inandığını belirterek, Türk bankalarının küresel gelişmeleri iyi analiz ettiğini ve buna uygun doğru stratejileri belirlediğini ekledi.Türk bankacılık sektöründe dijitalleşmenin mesleğe dönüşmesi için henüz erken olduğunu da sözlerine ekleyen Sertan Kargin, “Ancak gerek yatırım, gerek servis anlamında dünyada ve Türkiye’de bu işe ciddi vakit ayıran bir kesim bulunmakta” dedi.