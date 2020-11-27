Bitcoin 17 bin doların üzerine döndü | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19 bin 484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17 bin doların da altına geriledi.

Yoğun satışlarla 16,369 dolara kadar inen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar düzeyine gerilese de, 17,000 doların üzerine döndü. Haftalık kaybı yüzde 4.29 olan Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 318.65 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin’deki hızlı düşüşte, altcoin’lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Kimi analistler de, yaşanan büyük düzeltmeyi art arda yapılan likidasyonlara bağlıyor: "Piyasanın kasım ayı başından beri sürekli olarak Bitcoin satın alması ve uzun pozisyon açması, keskin bir düzeltme yaşanma ihtimalini artırmıştı."

Bitcoin ağırlıklı satışlar tüm kripto para piyasalarını da etkiledi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61’inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 7’si düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüşle 511 milyar dolara düştü.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle 245.41 milyar dolardan 264.09 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,792 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,520 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.1’ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.81 düşüşle 524.79 dolar,

3.XRP yüzde 2.69 düşüşle 0.55 dolar,

4.Tether yüzde 0.11 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 6.35 düşüşle 272.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 1.13 artışla 12.74 dolar,

7.Litecoin yüzde 6.66 düşüşle 71.99 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.34 düşüşle 4.95 dolar,

9.Cardano yüzde 4.99 artışla 0.13 dolar,

10.Binance Coin yüzde 5.06 düşüşle 28.61 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dijital Para ve Tarihçesi" başlıklı bölümünde, "klasik para anlayışından farklı olarak ortaya çıkan dijital paranın, dünyada son yıllarda ciddi bir şekilde yaygınlaşan yeni bir alternatif değişim aracı" olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde harcamalar kğıt para yerine, büyük oranda dijital paralarla gerçekleştirilmektedir. Dijital paralar kağıt paraların temsili olup, elektronik olarak saklanmaktadır ve transfer edilebilir özelliklere sahiptir.

"Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme ile birlikte paranın sanallaşması da gerçekleşmiştir. Dijital para fikri ilk olarak 1980lerin sonunda Hollandada ortaya çıkmıştır.

"Benzin istasyonu sahipleri ve kamyonculara yönelik hırsızlığı önlemek için geliştirilen akıllı kart sistemi ile akıllı kartlara para yüklenerek, bu paralarla yakıt alınabilmesi sağlanmıştır.

"Aynı yıllarda Avrupada, müşterilerinin banka hesaplarından doğrudan ödeme yapabilmeleri için POS cihazları kullanılmaya başlanmıştır.

"İlk e-para uygulamaları 1990larda Avrupa ve Asyada elektronik cüzdan formunda kart tabanlı ürünler olarak çıkarılan Proton (Belçika), Geldkarte (Almanya), Chipnick (Hollanda), Mondex (İngiltere), Moneo (Fransa), Octopus (Hong Kong), Suica (Japonya) ve EZ-linkdir (Singapur). Altından, altına dayalı kğıt paraya sonrasında ise dijital paraya geçiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde tüm dünyada yaygınlaşmıştır."

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