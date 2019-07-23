Bitcoin 10 bin doların altına düştü | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimlerine yönelik çeşitli gelişmelerin ardından piyasadaki dalgalanmaların devam etmesiyle Bitcoin 10 bin doların altına geriledi.

İran hükümeti, Bitcoin madenciliğinin ülke genelinde elektrik masraflarını artırmasının ardından kripto para madenciliğini, hükümetin yasal çerçevesi kapsamında denetlenen bir endüstri olarak tanıyacağını duyurdu.

CryptoSlate'de yer alan habere göre İran Parlamentosu Ekonomik Komisyonu Başkanı Elyas Hazrati, konuyla ilgili şunları söyledi: "İran'da kripto para birimleri endüstrisinin vergi ve gümrük gelirlerinden yararlanabilmesi için söz konusu endüstrinin İran'da resmi bir endüstri olarak tanınması gerektiğini düşünüyoruz."

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnased Hemmati de, İran hükümeti ekonomik komisyonunun, ülkede kripto para birimleri madenciliğinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yasayı onayladığını belirtirken, Enerji Bakanı Yardımcısı Homayun Haeri ise, ekibinin kripto para birimleri madenciliğine yönelik elektrik oranlarının oluşturulması için bir plan üzerinde çalışacağını söyledi.

Gelişmelerin ardından, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.79 düşüşle 9 bin 967 dolara geriledi ve 177 milyar 761 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2'sini oluşturdu.

Toplam 2 bin 365 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 15.23, yüzde 11.97, yüzde 6.40, yüzde 3.70, yüzde 2.60, yüzde 2.49, yüzde 0.36, yüzde 0.28 ve yüzde 0.08 ile sırasıyla yalnızca HedgeTRade, Crpto.com Chain, Monacoin, U Network, V Systems, Lisk, Komodo, Dai ve Huobi Token yükseldi.

En büyük 100'deki düşüşe yüzde 16.30 ile 11'inci sıradaki TRON öncülük ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 5.99 ile en çok Litecoin değer kaybetti.

Söz konusu düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 düşüşle 272 milyar 642 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 57 milyar 662 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.79

Ethereum yüzde 4.56

Ripple yüzde 4.08

Litecoin yüzde 5.99

Bitcoin Cash yüzde 5.18

Binance Coin yüzde 2.87

Tether yüzde 0.21

EOS yüzde 2.71

Bitcoin SV yüzde 1.12

Stellar yüzde 4.44 düştü.