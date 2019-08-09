15 hükümet kripto işlemlerini gözlemeyi planlıyor | Bitcoin Haberleri

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini gözlemeyi planladığı duyuruldu.

Nikkei'in haberine göre Mali Eylem Finans Gücünün (FATF) 2020 yılına dek tasarlayacağı enstitünün birkaç yıl içinde operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Proje kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini hedeflerken, henüz kripto paralarla yapılan işlemleri gözlemleyen uluslararası bir oluşum bulunmuyor.