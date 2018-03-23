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Yatırım fonlarının portföy değeri 52 milyar TL

23.03.2018 - 12:04

Yatırım fonlarında 23.03.2018 itibari ile toplam 329 fondan 181 tanesi yükselirken 148 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,6 Milyar TL oldu.

Yatırım fonlarında 23.03.2018 itibari ile toplam 329 fondan 181 tanesi yükselirken 148 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.16 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.91 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.32 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,570,154 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.81 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.11 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.23 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.90 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.56 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -3.41 ile 2.49 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.49 ile MAC olurken onu yüzde 0.93 ile KTA ve yüzde 0.86 getiri ile FGA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -3.41 ile AFT olurken onu yüzde -3.23 ile AFS ve yüzde -3.02 getiri ile GUH takip etti.
 

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 23/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 35 tanesi yükselirken 45 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.07 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.86 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.04 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 482,323 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.41 ile 0.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.21 ile OBP olurken onu yüzde 0.21 ile TGA ve yüzde 0.17 getiri ile TBP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.41 ile AIG olurken onu yüzde -0.37 ile TVF ve yüzde -0.34 getiri ile IPA takip etti.


Etiketler

  • portföy değeri
  • Karma ve Değişken fonlar
  • Altın fonları
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