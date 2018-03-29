Yatırım fonları bir yılda ne kadar kazandırdı?

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 21.23 oldu.

Yatırım fonlarında 29/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 160 tanesi yükselirken 168 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 52,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.07 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.81 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 21.23 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,560,645 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.31 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.24 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -4.05 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.09 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.00 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.33 ile 0.69 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 0.69 ile AFV olurken onu yüzde 0.61 ile TLE ve yüzde 0.60 getiri ile TKF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.33 ile TTE olurken onu yüzde -2.02 ile BAA ve yüzde -2.00 getiri ile ALC takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 29/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 26 tanesi yükselirken 54 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.26 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.97 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.02 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 481,987 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.33 ile 0.37 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.37 ile YSP olurken onu yüzde 0.36 ile IBD ve yüzde 0.24 getiri ile TMO takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.33 ile VAF olurken onu yüzde -0.82 ile SKA ve yüzde -0.79 getiri ile DZA takip etti.akip etti.

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