İşte en çok kazanan emeklilik fonları

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.49 ile AG3 olurken onu yüzde 1.48 ile AHB ve yüzde 1.48 getiri ile ALH takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 13/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 174 tanesi yükselirken 86 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.29 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.04 azaldı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.77 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,401,225 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.19 ile 1.49 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.49 ile AG3 olurken onu yüzde 1.48 ile AHB ve yüzde 1.48 getiri ile ALH takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.19 ile VEI olurken onu yüzde -0.17 ile HEA ve yüzde -0.17 getiri ile HHF takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 13/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.35 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.14 arttı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 40.05 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,013 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.83 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.83 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.13 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.88 ile 1.49 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.49 ile AG3 olurken onu yüzde 1.48 ile AHB ve yüzde 1.48 getiri ile ALH takip etti.

Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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