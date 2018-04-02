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Hisse fonlarının getirisi endeksi solladı

02.04.2018 - 13:02
Hisse fonlarının getirisi endeksi solladı

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 02.04.2018 itibari ile toplam 259 fondan 196 tanesi yükselirken 62 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,2 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.57 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.72 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.44 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,360,294 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.30 ile 1.03 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.03 ile AMF olurken onu yüzde 1.00 ile FEI ve yüzde 0.99 getiri ile VEI takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.30 ile MHD olurken onu yüzde -1.15 ile BPK ve yüzde -1.15 getiri ile KES takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 02/04/2018 itibari ile toplam 23 fondan 16 tanesi yükselirken 7 tanesi değer kaybetti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.79 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.50 azaldı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 37.30 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,548,165 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.19 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.40 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.38 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.39 ile 0.41 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.41 ile AVH olurken onu yüzde 0.25 ile GEG ve yüzde 0.25 getiri ile GEH takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.39 ile ABE olurken onu yüzde -0.06 ile CHH ve yüzde -0.05 getiri ile ZHB takip etti.

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