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Hisse fonları son bir ayda ne kadar kazandırdı?

20.03.2018 - 13:38

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.37 oldu.

Yatırım fonlarında 20/03/2018 itibari ile toplam 328 fondan 192 tanesi yükselirken 135 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.03 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.86 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.58 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,587,502 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.86 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.37 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 5.91 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.82 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.83 ile 1.24 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.24 ile TPZ olurken onu yüzde 1.21 ile STH ve yüzde 0.94 getiri ile FGS takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.83 ile SYP olurken onu yüzde -2.59 ile TAU ve yüzde -2.57 getiri ile ADP takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 20/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 32 tanesi yükselirken 47 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy
değeri bir önceki güne göre yüzde 0.04 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.83 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 57.06 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 482,741 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.29 ile 0.75 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.75 ile YSP olurken onu yüzde 0.56 ile IBD ve yüzde 0.29 getiri ile YBP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.29 ile VAF olurken onu yüzde -0.71 ile ACD ve yüzde -0.69 getiri ile DZA takip etti.

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