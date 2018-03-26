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En çok bu üç yatırım fonu kazandırdı

26.03.2018 - 13:23

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.00 ile TCA olurken onu yüzde 2.32 ile VBA ve yüzde 2.10 getiri ile DBA takip etti.

Yatırım fonlarında 26/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 200 tanesi yükselirken 129 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.71 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.28 arttı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.85 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,575,013 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.42 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.77 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.78 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.72 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.44 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.29 ile 3.00 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.00 ile TCA olurken onu yüzde 2.32 ile VBA ve yüzde 2.10 getiri ile DBA takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.29 ile YAY olurken onu yüzde -1.19 ile GDU ve yüzde -1.07 getiri ile AFT takip etti

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 26/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 46 tanesi yükselirken 34 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy
değeri bir önceki güne göre yüzde 0.60 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.55 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.29
oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 482,151 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.39 ile 1.07 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.07 ile YSP olurken onu yüzde 1.05 ile IBD ve yüzde 0.50 getiri ile YAR takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.39 ile HSA olurken onu yüzde -0.38 ile TBP ve yüzde -0.32 getiri ile YAK takip etti.

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  • Karma ve Değişken fonlar
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