En çok bu emeklilik fonları kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.01 ile AEU olurken onu yüzde -0.95 ile AVH ve yüzde -0.89 getiri ile ALR takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 15/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 170 tanesi yükselirken 91 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.19 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.05 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.35 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,454,366 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.01 ile 0.64 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.64 ile HEA olurken onu yüzde 0.59 ile BNA ve yüzde 0.59 getiri ile AEL takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.01 ile AEU olurken onu yüzde -0.95 ile AVH ve yüzde -0.89 getiri ile ALR takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 15/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.11 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.03 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 37.89 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,768 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.39 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.09 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.65 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.95 ile -0.21 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.95 ile AVH olurken onu yüzde -0.62 ile ANS ve yüzde -0.55 getiri ile IEH takip etti.

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