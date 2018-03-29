‹ Önceki Haber "Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" "Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" Sonraki Haber › Yatırım fonları bir yılda ne kadar kazandırdı? Yatırım fonları bir yılda ne kadar kazandırdı?

Emeklilik fonlarının portföy değeri 81 milyar TL oldu

29.03.2018 - 13:09 | Son Güncelleme :
Emeklilik fonlarının portföy değeri 81 milyar TL oldu

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,6 Milyar TL oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 29/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 106 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.53 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.46 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,455,704 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.35 ile 0.61 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.61 ile VET olurken onu yüzde 0.48 ile AVU ve yüzde 0.44 getiri ile KES takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.35 ile ALR olurken onu yüzde -1.85 ile ALI ve yüzde -1.62 getiri ile MHH takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 29/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.46 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.61 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 34.20 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,548,334 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.31 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.24 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -4.05 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.62 ile -0.82 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.62 ile MHH olurken onu yüzde -1.40 ile CHH ve yüzde -1.35 getiri ile HHB takip etti.

DİĞER FON TÜRLERİNİN RAPORLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN


Etiketler

  • değer
  • Hisse senedi
  • ortalama getiri
‹ Önceki Haber "Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" "Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" Sonraki Haber › Yatırım fonları bir yılda ne kadar kazandırdı? Yatırım fonları bir yılda ne kadar kazandırdı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.884 Değişim: 0,66% Hacim : 5.020 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 113.426 29.03.2018 Yüksek 115.084
Açılış: 113.810
3,9695 Değişim: -1,02%
Düşük 3,9604 29.03.2018 Yüksek 4,0162
Açılış: 4,01025
4,8973 Değişim: -0,93%
Düşük 4,8868 29.03.2018 Yüksek 4,9563
Açılış: 4,94325
168,86 Değişim: -1,17%
Düşük 168,50 29.03.2018 Yüksek 171,41
Açılış: 170,86
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.