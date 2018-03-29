Emeklilik fonlarının portföy değeri 81 milyar TL oldu

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,6 Milyar TL oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 29/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 106 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.53 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.46 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,455,704 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.35 ile 0.61 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.61 ile VET olurken onu yüzde 0.48 ile AVU ve yüzde 0.44 getiri ile KES takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.35 ile ALR olurken onu yüzde -1.85 ile ALI ve yüzde -1.62 getiri ile MHH takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 29/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.46 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.61 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 34.20 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,548,334 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.31 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.24 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -4.05 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.62 ile -0.82 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.62 ile MHH olurken onu yüzde -1.40 ile CHH ve yüzde -1.35 getiri ile HHB takip etti.

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