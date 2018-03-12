Emeklilik fonlarının getirileri -0.36 ile 1.46 arasında

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.36 ile 1.46 arasında değişti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 12/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 170 tanesi yükselirken 92 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.31 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.23 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,453,976 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.36 ile 1.46 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.46 ile AVR olurken onu yüzde 0.74 ile ALR ve yüzde 0.48 getiri ile AEB takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.36 ile AUG olurken onu yüzde -0.34 ile AH4 ve yüzde -0.33 getiri ile AMR takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 12/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.97 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.88 arttı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 38.77 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,206 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.33 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 4.01 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.93 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.04 ile 0.48 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.48 ile AEB olurken onu yüzde 0.39 ile ABE ve yüzde 0.38 getiri ile MHH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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