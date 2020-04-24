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Dövizle BES'te devlet katkısı belirlendi

24.04.2020 - 09:09 | Son Güncelleme :
Dövizle BES'te devlet katkısı belirlendi | Bes Haberleri

BES'e yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katısı yüzde 10 olacak.

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 10 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran yüzde 10 olacak.

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Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun ek. 1. maddesinde, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Mart ayında maddeye eklenen bir cümleyle, Cumhurbaşkanına, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirme yetkisi verilmişti.


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