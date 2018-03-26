Bu fonlar 1 yılda yüzde 37.5 kazandırdı

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 37.54 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 26/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 123 tanesi yükselirken 139 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.42 arttı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.93 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,452,443 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.06 ile 2.54 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.54 ile HEA olurken onu yüzde 2.31 ile ZHN ve yüzde 2.22 getiri ile VGA takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.06 ile AEI olurken onu yüzde -1.05 ile FEI ve yüzde -1.03 getiri ile HET takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 26/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.20 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.41 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 37.54 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,547,520 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.42 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.77 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.78 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.80 ile 0.23 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.23 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.80 ile AVH olurken onu yüzde -0.67 ile ZHB ve yüzde -0.55 getiri ile MHH takip etti.

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