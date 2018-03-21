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Bir yılda yüzde 24.30 kazandırdı

21.03.2018 - 12:28

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.30 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 21/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 187 tanesi yükselirken 70 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.57 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.22 arttı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.30 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,487,256 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.34 ile 0.93 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.93 ile AG3 olurken onu yüzde 0.93 ile AZH ve yüzde 0.93 getiri ile ALH takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.34 ile ALR olurken onu yüzde -0.27 ile ABE ve yüzde -0.26 getiri ile AH6 takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 21/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.04 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.61 azaldı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 35.08 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,547,346 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.44 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.39 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.64 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.27 ile 0.93 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.93 ile AG3 olurken onu yüzde 0.93 ile AZH ve yüzde 0.93 getiri ile ALH takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.27 ile ABE oldu.

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