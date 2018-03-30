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BES fonları geçen haftaya göre yüzde 0.06 arttı

30.03.2018 - 13:42
BES fonları geçen haftaya göre yüzde 0.06 arttı

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.19 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.06 arttı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 30/03/2018 itibari ile toplam 259 fondan 218 tanesi yükselirken 43 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.19 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.06 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.21 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,374,453 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.17 ile 1.76 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.76 ile ATE olurken onu yüzde 1.63 ile AVR ve yüzde 1.55 getiri ile AG3 takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.17 ile AGA olurken onu yüzde -1.16 ile AMZ ve yüzde -1.16 getiri ile KEF takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 30/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.34 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.47 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 35.81 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,548,390 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.12 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.15 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.45 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.95 ile 1.55 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.55 ile AG3 olurken onu yüzde 1.54 ile AZH ve yüzde 1.54 getiri ile ALH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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