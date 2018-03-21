Altın fonları yüzde 6 kazandırdı

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.00 değer kazandıkları görülüyor.

Yatırım fonlarında 21/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 254 tanesi yükselirken 74 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.45 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.56 arttı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.53 oldu.

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,576,639 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.44 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.39 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.64 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.00 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.14 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.08 ile 1.52 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.52 ile SYP olurken onu yüzde 1.46 ile TAU ve yüzde 1.43 getiri ile ADP takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.08 ile FGS olurken onu yüzde -0.78 ile TKF ve yüzde -0.59 getiri ile KTA takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 21/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 62 tanesi yükselirken 18 tanesi değer kaybetti.

Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.03 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.15 arttı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.91 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 482,670 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.21 ile 0.88 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.88 ile VAF olurken onu yüzde 0.58 ile VK3 ve yüzde 0.55 getiri ile YAR takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.21 ile YPO olurken onu yüzde -0.15 ile IBD ve yüzde -0.09 getiri ile AIG takip etti.

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