Altın fonları daha çok kazandırdı

Altın fonları, son 3 ayda ortalama yüzde 5.96 değer kazandırırken, aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 4.94 oldu.

Yatırım fonlarında 14/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 205 tanesi yükselirken 122 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.74 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.45 arttı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.34 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,549,253 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.25 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.64 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.29 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 5.96 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 4.94 oldu.

Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.19 ile 1.74 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.74 ile GBG olurken onu yüzde 1.42 ile GBC ve yüzde 1.23 getiri ile TMG takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.19 ile ADP olurken onu yüzde -1.18 ile SYP ve yüzde -1.17 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 14/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 47 tanesi yükselirken 33 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.71 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.20 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 56.98 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,189 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.47 ile 0.96 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.96 ile YSP olurken onu yüzde 0.84 ile YAR ve yüzde 0.83 getiri ile IBD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.47 ile VAF olurken onu yüzde -0.47 ile DZF ve yüzde -0.44 getiri ile TMC takip etti.

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