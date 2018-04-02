Altın fonları 3 ayda yüzde 6 kazandırdı

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.36 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.38 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarında 02.04.2018 itibari ile toplam 329 fondan 241 tanesi yükselirken 88 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,4 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.18 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.93 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.22 oldu.

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,560,815 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.19 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.40 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.38 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.36 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.38 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -5.07 ile 1.14 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.14 ile GDU olurken onu yüzde 0.93 ile HTT ve yüzde 0.90 getiri ile YKU takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -5.07 ile TPU olurken onu yüzde -1.40 ile ZPF ve yüzde -1.20 getiri ile AKE takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 02/04/2018 itibari ile toplam 80 fondan 59 tanesi yükselirken 21 tanesi değer kaybetti.

Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.68 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.13 arttı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.52 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 481,674 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -5.07 ile 0.46 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.46 ile TBP olurken onu yüzde 0.39 ile AN1 ve yüzde 0.36 getiri ile VAF takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -5.07 ile TPU olurken onu yüzde -1.11 ile IBD ve yüzde -0.82 getiri ile YSP takip etti.

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