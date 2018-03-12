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329 fondan 268 tanesi yükseldi

12.03.2018 - 13:33

Yatırım fonlarında 12.03.2018 itibari ile toplam 329 fondan 268 tanesi yükselirken 60 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarında 12/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 268 tanesi yükselirken 60 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.91 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.16 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,570,221 oldu.

Yatırım fonlarında 12/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 268 tanesi yükselirken 60 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.91 arttı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.16 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,570,221 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.33 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 4.01 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.93 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 4.53 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 4.53 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.91 ile 2.05 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.05 ile AFT olurken onu yüzde 1.82 ile GUH ve yüzde 1.81 getiri ile AFA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.91 ile SYP olurken onu yüzde -0.73 ile ADP ve yüzde -0.73 getiri ile TGE takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 12/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 67 tanesi yükselirken 12 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,3 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.81 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.88 arttı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 55.52 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,318 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.24 ile 0.65 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.65 ile AN1 olurken onu yüzde 0.61 ile YAK ve yüzde 0.43 getiri ile VAF takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.24 ile ACD olurken onu yüzde -0.19 ile IPA ve yüzde -0.17 getiri ile MAD takip etti.

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