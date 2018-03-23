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23 fondan yükselen fon olmadı

23.03.2018 - 13:23

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 23.03.2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 23/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 148 tanesi yükselirken 114 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.40 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.66 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.06 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,459,114 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -3.22 ile 0.65 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.65 ile KEF olurken onu yüzde 0.64 ile ZHN ve yüzde 0.63 getiri ile VGA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -3.22 ile AVR olurken onu yüzde -0.99 ile ALR ve yüzde -0.91 getiri ile AE4 takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 23/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.82 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.19 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 37.68 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,547,373 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.81 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.11 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.23 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.70 ile -0.35 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.70 ile IEH olurken onu yüzde -0.68 ile CHH ve yüzde -0.64 getiri ile AH5 takip etti.

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Etiketler

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  • fon
  • Hisse senedi
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