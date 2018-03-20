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125 fon yükselirken, 135 fon değer kaybetti

20.03.2018 - 13:31

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 20.03.2018 itibari ile toplam 263 fondan 125 tanesi yükselirken 135 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.13 azaldı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.76 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,567,604 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.67 ile 0.75 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.75 ile KES olurken onu yüzde 0.63 ile ZHD ve yüzde 0.57 getiri ile VEG takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.67 ile IEH olurken onu yüzde -1.61 ile GHH ve yüzde -1.60 getiri ile BPH takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 20/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların
portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.74 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.35 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 34.26 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,656 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.86 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.37 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.67 ile 0.33 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.33 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.67 ile IEH olurken onu yüzde -1.60 ile BPH ve yüzde -1.59 getiri ile ZHB takip etti.

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  • Emeklilik fonları
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