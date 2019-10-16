Üretim süreçlerinde veriye erişmek, işlemek ve o veriyi tek bir yerde depolamak mümkün mü? | Advertorial Haberler

Adnan Naci Faydasıçok: HAS4STEEL çok büyük bir veri toplama ağı haline geldi, sıra bu verinin analizinde...

İş dünyasının geleceğini şekillendiren dijital dönüşüm hikayeleri, Dijital.İZ’de mercek altına alınıyor. Hürriyet TV’de yayınlanan Dijital.İZ’in bugünkü konuğu Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış oldu.

itelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan çelik sektöründe dijital dönüşümün önemini, sağladığı avantajları ve Faydasıçok Holding’in itelligence Türkiye desteğiyle hayata geçirdiği HAS4STEEL projesini anlattı.

Çekimleri itelligence Türkiye’nin Ataşehir’deki ofisinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Hürriyet Dijital İçerik Sorumlusu Sevin Turan’ın yaptığı Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde, Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faydasıçok, 1968’de Hasçelik’le Konya’da yola çıkan Faydasıçok Holding’in bünyesinde bugün beş şirket bulunduğunu belirterek, “Bu beş şirketin üçünde dijital dönüşüme gittik: Hasçelik, Hasparlak ve Haskometal. Biri dağıtımda Türkiye’nin lideri, diğeri otomotiv sanayiinin ve beyaz eşyanın hammaddesi olan parlak çelik çubukta lider. Hasçelik’te de vasıflı çelik mamulleri üretiyoruz” diye konuştu. Hasçelik’in Türkiye’nin yedi sanayileşmiş ilinde, 10 lokasyonda hizmet verdiğini hatırlatan Faydasıçok, “Çok geniş bir müşteri portföyümüz var. 7000-8000 müşterimiz var, hepsi imalatçı. Otomotiv, beyaz eşya, enerji sektörü gibi çok geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz” dedi.

Faydasıçok Holding’in itelligence Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği HAS4STEEL projesiyle ilgili de konuşan Faydasıçok, “Biz daha önce yaklaşık 10 tane irili ufaklı program kullanıyorduk. Bunların entegrasyonunda problem yaşıyorduk. Bazılarında iki hatta üç defa kayıt girmek zorunda kalıyorduk ve sağlıklı veri elde edemiyorduk. Birbirini tutmayan rakamlar oluyordu. Bunu minimize etmek için bütün süreçlerimizi dijital platforma taşımak istedik. Önce ihtiyaçlarımızı belirledik, 1800’ün üzerinde ihtiyaç kalemi çıkardık. Bunları önce program sunucularında değerlendirdik, sonra SAP’yi kullanmaya kadar verdik. SAP danışmanları arasında itelligence öne çıktı. Bunun en önemli sebeplerinden biri global bir tecrübesinin olmasıydı. Sektörel tecrübesinin olması bir diğer etkendi. Bir de en büyük etken bence geniş danışman ağıydı. Bünyesinde bulundurduğu danışmanlara güvendik. Ben bir de şundan etkilendim: itelligence yaptığı işi bırakmıyor. Uzasa bile o sebatkarlığı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Faydasıçok şöyle devam etti: “HAS4STEEL projemizin temelinde 20 modül vardı. Şu anki yapıda tek bir veri toplanıyor. Arkadaşlarımız bu veriye erişip onu işliyor ve o veri tek bir yerde depolanıyor. Müthiş bir veri topluyoruz. Şimdi arkadaşlarıma, ‘Hepiniz veri analisti olmalısınız’ diyorum. O büyük veriyi işlersek, doğru bir şekilde analiz edip bize lazım olanı bulursak, işte o zaman stratejilerimize hizmet eder bir şekilde kararlar alabiliriz. Zaman zaman zor süreçler de atlattık ama işin sonunda müşteri bazlı, ürün bazlı, saha bazlı, plasiyer bazlı kârlılıklarımızı görebiliyoruz. Zarar ettiğimiz yerlerden kaçınıp kâr ettiğimiz, daha odaklanmamız gereken yerlere yöneldiğimiz için elimizde kullanılabilir veriler oluşuyor.”

“HAS4STEEL’İN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİYDİ”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Danış da Türk şirketlerinin yurt dışı pazarında rekabet gücünü elde tutabilmek için değişen koşullara ayak uydurabilecek bir dijital altyapıya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Özellikle metal sektörü bu anlamda çok önemli. Bir metal üretim tesisini gezmek beni çok heyecanlandırıyor. İnsanoğlunun bir cevherle neler yapabileceğini, tıpkı böyle hamurla oynar gibi, özellikle ilk kez gören için çok heyecan verici. Orada emeği görüyorsunuz, alın terini görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sürecin sonunda çıkan ürünü bütün dünyada rekabet edebilir hale getirmek için tedarik zincirinden maliyetlendirmeye ve hatta satın almaya kadar hepsini son teknolojiyle ve çevik bir şekilde yapabiliyor olmalısınız. Bizim Hasçelik’le birlikte yaptığımız proje bunun bir altyapısını oluşturmaktı, o yüzden de çok heyecan verici bir hikayeydi bizim için. Bunun üzerine daha fazla dijital dönüşüm hikayesi yazabileceğimiz bir platformumuz var artık” dedi.

HAS4STEEL’in planlama ve uygulama sürecinde zamanlamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Danış, “Hep beraber çok önemli bir şeyi başardık. Özellikle dönemler kapandığında maliyetler ortaya çıktığında o verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gördük. Bu sadece bir başlangıç bence; bütün grubun yol haritasında bir başlangıç. Bundan sonrası artık çok daha kolay. Endüstri 4.0’larla, robotik süreç otomasyonlarıyla çok farklı çözümleri artık daha kolay konuşabileceğimiz, optimizasyon çözümlerini konuşabildiğimiz bir noktadayız şu an” diye konuştu.

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