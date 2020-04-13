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Beyaz yakalıların yeni nesil çalışma alanları bu bilgisayarlarla şekilleniyor!

13.04.2020 - 12:52 | Son Güncelleme :
Beyaz yakalıların yeni nesil çalışma alanları bu bilgisayarlarla şekilleniyor! | Advertorial Haberler

Teknolojiyle birlikte sürekli değişen ve gelişen dünyada, profesyonellerin ofis kavramı da değişiyor. Günümüzde artık, profesyonellerin bilgisayarlarını kullanabildikleri her yer ofis olarak kabul edilebiliyor. Tabii bunun için kullanılan bilgisayarın yeterliliği büyük önem kazanıyor.

Kurumsal hayat dönüşüyor

Günümüzde ofis kavramı dört duvarla sınırlı olmaktan çıkmış ve mobil kurumsallık ağırlık kazanmış durumda. Bu nedenle; mobil kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, havaalanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gerekebileceği alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Dolayısıyla kullanılan bilgisayarların da bu yeni kurumsal hayata uyum sağlaması önem kazanıyor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafifliği şaşırtıyor

Yeni nesil çalışma alanları için bağlantılı bir ekosistem oluşturacak bilgisayarların; güçlü ve güvenli olmasının yanı sıra kullanıcıyı yormamak için hafif olması da gerekiyor. Bu düşünceyle tasarlanan HP Elite Dragonfly; hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrüyle 13 inçlik bir kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar içinde oldukça uzun bir batarya ömrü ve Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor. Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4x4 LTE antenlerine sahip ilk kurumsal dönüştürülebilir PC’leriyle her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor.

Gücü ve güvenlik önlemleri kendine hayran bırakıyor

Kurumsal verilerin yer aldığı bilgisayarları ofis dışında kullanmak, hız ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. 8. Nesil Intel® Core™ i7 vPro® işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunan HP Elite Dragonfly (8MK75EA); Wi-Fi 5’e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunan Wi-Fi 6 ile kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor. HP Sure Recover ve üzerinde gelen bütünleşik yeniden imajlama özelliği ile kullanıcıların her zaman ve her yerde verilerini hızlıca yedeklemelerini ve uygulamalarını çalıştırmalarını sağlıyor. HP Sure Sense, yapay zekanın gücünü kullanarak mobil çalışanları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor. Tüm bunlar olurken opsiyonel ödüllü entegre gizlilik ekranı HP Sure View ise kullanıcıların yaptıklarının etrafındakiler tarafından görülmemesini sağlıyor.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Bireysel verimliliği ön plana çıkarıyor

Kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell’in yüklü olduğu tek kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar olmasıyla da dikkat çeken HP Elite Dragonfly’da; kullanıcıların sağlık durumları sürekli kontrol altında tutuluyor. Söz konusu yazılım, kullanıcılarına gerekli durumlarda ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.

Çevreyi önemsiyor

Magnezyum kasa kullanılarak üretilen HP Elite Dragonfly’ın bazı parçaları, geri dönüşüme kazandırılan plastiklerle üretiliyor. Okyanuslarda plastik kirliliği oluşmasını engellemeye katkıda bulunan ilk ekranı HP Elite Display ve Haiti’de toplanan 35 milyon plastik şişelerden üretilen orijinal HP mürekkep kartuşları da HP’nin bu alandaki faaliyetlerini sürdürdüğü diğer iki ürün olarak sıralanıyor.

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