Yuanın kan kaybı sürüyor

Çin para birimi yuanda değer kaybı sürüyor. Altı aydır ilk defa 6.6 psikolojik sınırını aşan dolar/yuan paritesi, bugünkü kayıplarını kısmen telafi etse de ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kayıpların artacağı endişelerini beraberinde getiriyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) yuanın dolar karşısında işlem gördüğü bandın orta noktasını art arda altıncı seansta da yükselterek bugün 6.5569 yuan olarak belirledi. Reuters'in haberine göre: Bu düzey dünkü orta nokta 6.5180 yuana kıyasla yüzde 0.6 değer kaybına karşılık geliyor.

Dolar/yuan işlem bandının orta noktası 25 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indirilirken, yuan oran olarak 9 Ocak 2017'den bu yana en sert değer kaybını yaşadı.

Analistler merkez bankasının yuanın sınırlı değer kaybetmesini tercih ettiğinden şüpheleniyorlar.

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Capital Economics tarafından yayımlanan değerlendirmede, "PBOC ılımlı bir değer kaybına müsaade etmeyi, değer kaybı baskılarının artması halinde ise tersi yönde bir hamlede bulunmayı tercih ediyor olabilir. Ancak bu dengeyi tutturmak zor. (Yuanın) önemli oranda değer kaybetme ihtimali arttı" denildi.

Spot piyasada 6.5717'den açıldıktan sonra 6.6 düzeyini aşarak 6.6159'a kadar yükselen yuan böylece 19 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Gün ortasında ise 6.5977'den işlem gören yuan, bandın orta noktasının yüzde 0.62 üzerinde bulunuyor.

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