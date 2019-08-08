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Yuan bu 'mesaj' ile yükseldi

08.08.2019 - 11:03 | Son Güncelleme :
Yuan bu 'mesaj' ile yükseldi | Döviz Haberleri

Çin Merkez Bankası'nın yuandaki düşüşü dengeleme niyetinde olduğunun sinyalini vermesiyle yuan yükseldi.

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yuan orta noktasını 2008 yılından beri ilk kez 7 dolar seviyesinin üzerinde belirlemesine rağmen yuan dolar karşısında değer kazandı. PBOC piyasa açılmadan önce dolar karşısında yuan orta noktasını 7.0039 seviyesinde belirledi. Yuan orta noktası daha önce 6.9996 olarak belirlenmişti.

Bu, PBOC 21 Nisan 2008'den bu yana en düşük sabitlemesi olmasına rağmen, piyasa beklentilerinden daha güçlü ve yetkililerin bu haftaki sert kayıpların ardından yuandaki düşüşü dengelemek istediğinin bir işareti olarak görülüyor.

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Dolar/Yuan kuru pazartesi günü spot piyasada 11 yıldan beri ilk kez 7 psikolojik seviyesine yükseldi.

Singapur'daki Westpac'ta Asya Makro Stratejisi Başkanı Frances Cheung, "Piyasa 7 seviyesini aştıktan sonra, sabitleme işleminin aynı seviyeye gelmesi sadece zaman meselesiydi" dedi.

Dolar/Yuan kuru spot piyasada 7.0402 seviyesinde açıldıktan sonra 7.0455'de işlem görüyor.


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