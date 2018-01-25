Sterlin/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Sterlin/TL, İngiltere'de düşen siyasi tansiyon ve Brexit'e ilişkin kaygıların zayıflamasıyla 5.3624 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

Hafta başında 5.26'dan işlem gören sterlin, Türk Lirası karşısında bugün 5.3624'e kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. İngiliz para birimi, dolar karşısında da 1.4329 ile Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Sterlin/TL saat 13.31 itibarıyla yüzde 0,51 yükselişle 5.3385 seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda dolar/TL 3.7445, euro/TL ise 4.6519 seviyelerinde bulunuyor.

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Dolar endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı, "Zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklaması sonrası, bugün, 3 yılın dip seviyesi olan 88,62 seviyesine kadar geriledi.

Bu gelişme ile euro/dolar paritesi 1.2460 ile 3 yılın zirvesine çıktı.