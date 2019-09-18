Sterlin 'anlaşmasız Brexit' açıklamasıyla geriledi | Döviz Haberleri

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'ın anlaşmasız Brexit olasılığının arttığına ilişkin açıklamaları sonrası sterlin düştü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmasız Brexit olasılığının oldukça belirgin olduğu uyarısını yaparak, gerçek bir Brexit anlaşmasının olası olduğunu söyledi. Juncker, söz konusu anlaşmanın oluşturulabilmesi için kesintisiz çalışmaya ve denemeye devam etmeye hazır olduğunu fakat 'çok az zaman' kaldığını belirtti.

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Bunun yanında Birleşik Krallık üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 1.6 yükselirken, enflasyon da temmuz ayında yüzde 1.7'ye indi.

Gelişmelerin ardından sterlin, dolar karşısında yüzde 0.47 düşüşle 1.2440 sterline düşerken, Euro ise sterlin karşısında yüzde 0.21 değer kazanarak 0.8878 Euro'ya yükseldi.

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