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Sterlin 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü

13.09.2019 - 13:40
Sterlin 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü | Döviz Haberleri

Sterlin, Brexit ile ilgili yeni gelişmeler sonrası 1.2407 dolarla son yedi haftanın en yüksek düzeyini gördü.

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden Brexit ertelemesi talep edeceği beklentileriyle 1.2407 dolarla son yedi haftanın en yüksek düzeyini gördü.

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'in önlenmesine karar vermesiyle yasa gereği Johnson'ın AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etmesi gerekiyor. Johnson, yaptığı açıklamalarda 19 Ekim'e kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtirken, bunun yanında Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de AB'den anlaşma olmadan da ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti.

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Perşembe günü yerel medyada yer alan bir haberde de AB'nin söz konusu ertelemeyi onaylamaya hazır olduğu belirtilmişti.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.60 artışla, en son 25 Temmuz'da görülen düzeyine, 1.2407 dolara yükseldi. Sterlin, Euro karşısında da yüzde 0.17 artışla 1.1166 Euro'ya, Kanada doları karşısında da yüzde 0.63 artışla 1.6393 Kanada dolarına ve yen karşısında da yüzde 0.55 artışla 134.0270 Yen'e yükseldi.


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