‹ Önceki Haber Bakan Pekcan: Pandemiyi fırsat olarak görmeliyiz Bakan Pekcan: Pandemiyi fırsat olarak görmeliyiz

Rus rublesi düşüşe geçti

29.10.2020 - 13:18
Rus rublesi düşüşe geçti | Döviz Haberleri

Rus rublesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,1, avro karşısında ise yüzde 1,3 geriledi. Böylece dolar/ruble 79,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 93,2 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 2721 puana çıkarken, Rus RTS endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 1075 puana kadar geriledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artması ve bu durumun Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3172 Değişim: 0,73%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3199
Açılış: 8,2566
9,7655 Değişim: 1,12%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
502,28 Değişim: 0,76%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.