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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

29.05.2019 - 10:03 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0470 seviyesinden alıcı buluyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarında artış kararı sonrası değer kaybetmeye devam eden dolar/TL, dün 5,9916'ya gerilemesinin ardından günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,0319'dan tamamladı. 

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 6,0470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7520, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,6510 seviyesinden alıcı buluyor. 

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1157, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2651 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,97 seviyesinden işlem görüyor. 
Analistler, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti. 

GRAM ALTIN 250 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamladı. 
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 249,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.666 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor. 
Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün, yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya işsizlik ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti. 

Altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi. 

BORSA İSTANBUL PRİMLİ SEYREDİYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 87.483,79 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 706,16 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile finansal kiralama faktoring oldu. 

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Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı test etti. 
Analistler, dünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların pay piyasaları için pozitif olduğunu söyledi. 

Öğleden sonra Richmond Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 87.500 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.


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