Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 4.97 TL'nin üzerini gördükten sonra, yeni güne 4.84 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.86 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL'de işlem görüyor.

Dolar kuru, ticaret savaşları tedirginliğinin artması ve gelişen ülke piyasalarının genelinde yaşanan çıkışlarla hareketli bir seyir izlerken, ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemleri takip ediyor.

Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 4.9776 TL'ye yükselirken, sonraki saatlerde gerileyerek en düşük 4.7841 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.18 itibarıyla 4.8632 TL'de bulunuyor.

Euro kuru ise 5.8200 TL'ye kadar yükseldikten sonra, şu dakikalarda 5.6835 TL'de hareket ediyor.

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Dolar endeksi 0.05 yükselişle 94.53 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1674 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.85'e yükselerek rekor seviyeye ulaşırken; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 20.52 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları ise yüzde 1.02 yükselişle 74.18 dolarda işlem görüyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL kuru bu sabah Asya saatlerinde 4.97 ile yeni rekor denemesi yaptı. Dolar/TL kurunda oynaklık hala yüksek. Türkiye’nin risk priminde de bir iyileşme görülmüyor. 5 yıllık CDS rakamı 333 puan seviyesinde ve sabah saatlerinden bu yana artış gösteriyor. Bu durumunda iç piyasada fiyatlamalar üzerinde etkisini görmekteyiz" şeklinde belirtirken şunları ekledi: "Gün içerisinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında hem TL hem borsa da hafif de olsa toparlanmalar izledik ancak kalıcı olmadı. Bakan Albayrak'ın piyasa dostu mesajları dolar/TL kurunun da 4.80 seviyesinin altında 4.7840 seviyesine doğru hareket etmesini destekledi. Şu sıralarda, kurun yeniden 4.80 seviyesinin üzerinde olduğu görüyoruz."

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ekonomi politikasının bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve piyasalara vereceği mesajlar önemli olacaktır. Piyasalara ne kadar güven verilirse bu durumda iç piyasada daha pozitif ve kalıcı bir havanın oluşması mümkün olabilir.

Teknik açıdan, dolar/TL kuru tansiyonun azaldığını belirtmek için 4.77 seviyesinin altına gerilemesi iyi olabilir. Ancak, bunu başaramaması durumunda kurda 4.83 üzerini zorlayan eğilimde seyirler sürebilir.

Unutmamak gerek, TCMB ve hükümet piyasada aktif rol oynuyor. Dolayısıyla, kurlarda agresif hareketler şiddetlenir ve Türkiye’ye yönelik risk algısında ciddi anlamda bir bozulma meydana gelirse bu durumda Merkez Bankası ve hükümet kanadının piyasadaki tansiyonu dindirmesi beklenebilir."

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