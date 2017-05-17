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En iyi dolar tahmincileri konuştu

17.05.2017 - 09:19

ABD'de siyasi krizin ayak sesleri piyasalar üzerinde etki göstermeye başlarken, dolar konusunda en başarılı öngörüleri yapan analistler doların seyrini değerlendirdi.

Dolar konusunda en başarılı kurumlar, ABD'de başkan Trump hakkında ortaya atılan iddiaların, büyümeyi destekleyici ajandasını gerçekleştirme konusunda riskler yarattığı gerekçesiyle dolardaki düşüşün genişleyeceğini öngördü.

Bloomberg'ün sıralamasına göre en iyi ikinci dolar tahmincisi olan Westpac Banking Corp. müşterilerine yen, euro ve Kanada dolarını içeren sepet karşısında doların satılmasını tavsiye etti. Yine bu sıralama içerisinde en iyi 10 tahminci arasında yer alan Macquarie Bank da doların euro ve Japon yeni karşısında kayıplarını genişleteceği öngörüsünde bulundu.

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Westpac Kıdemli Kur Stratejisti Sean Callow doların, euro, yen ve Kanada doları karşısında ay sonuna kadar yüzde 2 oranında değer kaybedebileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte stratejist önümüzdeki ay ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları toplantılarının doları destekleyeceğini öngördü. Callow, Fed'in faizleri artıracağını belirtti.

Dolarla ilgili beklentisini düşüren son kurumlardan birisi de Goldman Sachs oldu. Şirket, 12 ay içerisinde doların euro karşısında 1,05 seviyesinde olmasını bekliyor. Daha önce kurumun öngörüsü 1,00 seviyesindeydi. Societe Generale de doların bu ayın başında zirveyi gördüğüne dikkat çekerek, bundan sonra düşüş eğiliminde olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de ardı ardına gelen haberlerin ardından Bloomberg Dolar Endeksi kayıplarını 6. gününe taşıdı. Endeksin sadece son iki gündeki değer kaybı yüzde 0,72 seviyesinde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la IŞİD hakkında son derece gizli bilgiler paylaştığı yönünde çıkan haber gündemdeki yerini korurken ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etti.


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