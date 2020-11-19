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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 19 Kasım dolar fiyatları

19.11.2020 - 10:34 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 19 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları Merkez Bankasının faiz kararı sonrası 7.50 TL seviyesine kadar gerilerken; şu dakikalarda 7.59 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 8.99 TL seviyesinde hareket ediyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru Merkez Bankasının faiz kararı öncesi 7.70 TL seviyesinde hareket ederken; politika faizinde yapılan 475 baz puanlık faiz artışı kararı sonrası 7.50 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru saat 17.26 itibarıyla yüzde 1.53 oranında düşüşle 7.5981 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasasının kapanış saatinde 7.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.71 TL seviyesinden başlamıştı.

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EURO 9 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro fiyatları ise Merkez Bankasının faiz kararı sonrası 9 TL'nin altına gerileyerek en düşük 8.8885 TL'yi gördü. Euro şu dakikalarda yüzde 1.74 oranında düşüşle 8.9939 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0452 TL seviyesinde işlem görüyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.82 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.32 oranında yükselişle 92.64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1826 seviyelerinde hareket ediyor.


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