Bugün Dolar kuru ve Euro kuru ne kadar oldu? – İşte güncel döviz kurları

Yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasına tepkisiz kalan dolar kuru, 3.76 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 4.69 seviyesinde bulunuyor. TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Dolar, euro'ya karşı ekstrem açık pozisyonlanmanın kısa vadede geri dönüşünü ve Dolar/TL'de yukarı hareket beklemeye devam ederken 3.71-3.73 bandını uzun pozisyon açma, 3.84 ve üzerini kar realizasyonu için izleyeceğim" dedi. 5 Şubat 2018 döviz kurları , Dolar ne kadar , Euro ne kadar

ABD tarım dışı istihdam verisiyle Cuma günü yönünü yukarı çeviren dolar/TL, beklentilerin altında gelen enflasyon verisi öncesi 3.7748 seviyesinde hareket ederken, kritik veri sonrası 3.7663 seviyesini gördü. Dolar/TL sonrasında da gerilmesini sürdürerek en düşük 3.7583 seviyesini görürken, saat 12.21 itibarıyla 3.7613 seviyesinde hareket etti. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6920 seviyesindeyken, euro/dolar ise 1.2469 seviyesindeydi.

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ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar/TL Cuma günü güne 3.74 civarında başlamış ABD verileriyle 3.7650'nin üzerinde Cuma gününü tamamlamıştı.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

DOLAR/TL'DE YUKARI HAREKET SÜREBİLİR

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Küresel bazda Eylül ayından beri Arkantin pezo ile beraber en zayıf gelişen ülke para birimi olarak devam eden Türk Lirası’nda (TRY) satışlar dolara karşı yüzde 8.2, euro’ya karşı yüzde 12.3, İngiliz sterlinine karşı yüzde 16.0 gerçekleşiyor. Euro - Dolar kur sepetine karşı bu seneki performansa bakarsak, Türk Lirası yüzde 1.1 değer kaybediyor" dedi.

Ökte değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Merkez Bankamızın çekirdek enflasyondaki yüksek seyir ve yükselen enerji emtia fiyatlarıyla (hem petrol hem doğalgaz) sıkı para politikası söyleminin devam ettiği ortamda, EMEA bölgesi para birimleri içinde, Türk Lirası'nın bu sene dolara karşı yüzde 0.9 kazançla en kötü durumda olması dikkat çekicidir. EMEA para birimleri ortalama dolara karşı bu sene yüzde 3.1 değer kazanıyorlar. Türk Lirası’nda yaşanan önemli negatif ayrışmanın arkasında, yabancı bankaların son bir ayda Türk lirası lehine yatırım önerisi verdikleri ortamda, hane halkının ve FX borçluluk oranı yüksek şirket hazinelerinin döviz alımlarının Türk Lirası’ndaki pozitif hareketleri sınırlaması olduğuna inanıyoruz.

Euro’da G-10 para birimlerine karşı aşırı uzun pozisyonlanma devam ediyor. Euro/Dolar yukarı trendi devam ederken, her geçen gün dolar açık pozisyonlar artıyor. JP Morgan gelişen ülke kur endeksi de dolara karşı bu rahat ortamda Eylül 2017 zirvesini test ediyor. Yalnız bu rahat ortamda bile, Dolar/TL'nin ilk ana destek gördüğümüz 3.64’ün (Ekim 2017 yukarı hareket başlangıcı / 200-günlük ağırlıklı ortalama) çok uzağında olduğu gerçeği var. Hatırlayacağınız üzere, Eylül zirvesinde Türk Lirası dolara karşı 3.39 seviyesini test etmişti.

Dolar, euro'ya karşı ekstrem açık pozisyonlanmanın kısa vadede (-1 ay) geri dönüşünü ve Dolar/TL'de yukarı hareket beklemeye devam ederken (3.81; 50-günlük ağırlıklı ortalama) 3.71-3.73 bandını uzun pozisyon açma, 3.84 ve üzerini kar realizasyonu için izleyeceğim."

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. TÜFE'de ocak ayında beklenti yüzde 1.28 artış, yıl sonu beklentisi ise yüzde 9.34 olması yönündeydi.

TAHVİL FAİZLERİ ZİRVEDE

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü 7 baz puana yakın yükseldikten sonra yüzde 2.86 ile dört yılın zirvesinde seyrederken, iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2.162 ile yaklaşık dokuz yılın zirvesine yükselerek hisse senedi piyasalarından daha yüksek getiri sunuyor.

Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı sonlarında 88.438'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gören doların nefes almasını sağladı.

Dolar, Cuma günü tahvil faizlerinde sert yükselişe ve enflasyonun yükseleceği beklentisine yol açan güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında değer kazandıktan sonra Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.67 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.68 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.91 oldu.

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