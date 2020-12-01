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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Aralık dolar fiyatları

01.12.2020 - 09:47
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.8205 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.8107 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7988 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8331 TL seviyesini görürken; saat 09.38 itibarıyla 7.8218 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3713 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3535 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4566 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 91.81 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1956 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.80 seviyesinde bulunuyor.


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