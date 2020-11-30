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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Kasım güncel döviz fiyatları

30.11.2020 - 09:25 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.81 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 7.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7420 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8635 TL seviyesini görürken; saat 17.10 itibarıyla 7.7978 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.4206 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3533 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4242 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.22 oranında düşüşle 91.59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1993 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.73 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle son 3 haftada Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

Bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.


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