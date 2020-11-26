Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 26 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9057 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9672 TL seviyesini görürken; saat 10.06 itibarıyla 7.9456 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5158 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4871 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.6410 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında düşüşle 91.88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1931 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarmasının normalleşme yolunda atılan bir adım olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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