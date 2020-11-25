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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Kasım dolar fiyatları

25.11.2020 - 10:55 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9150 TL seviyesini, en yüksek ise 8.0097 TL seviyesini görürken; saat 16.09 itibarıyla 7.9730 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5389 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.4805 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.6402 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 92.13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1891 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.


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