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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Kasım güncel döviz fiyatları

12.11.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 12 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.89 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7748 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8964 TL seviyesini görürken; saat 13.12 itibarıyla 7.7828 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2980 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.2085 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2703 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.20 oranında düşüşle 92.86 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1813 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.51 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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