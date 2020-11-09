Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.26 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.80 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 8.51 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 8.41 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.1818 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5274 TL seviyesini görürken; saat 11.20 itibarıyla 8.2609 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 10.0520 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.8037 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.8463 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 92.20 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1887 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.00 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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