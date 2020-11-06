Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 6 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.45 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4044 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4631 TL seviyesini görürken; saat 09.52 itibarıyla 8.4478 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 10.0120 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.9960 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 11.0946 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 92.62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1827 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.32 seviyesinde bulunuyor.

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