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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 4 Kasım güncel döviz fiyatları

04.11.2020 - 09:10 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 4 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.88 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3862 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5255 TL seviyesini görürken; saat 14.26 itibarıyla 8.4507 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.9546 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.8871 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.9944 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 93.66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1693 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.43 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.


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