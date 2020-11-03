Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 3 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.50 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.97 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4096 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5195 TL seviyesini görürken; saat 14.38 itibarıyla 8.5097 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.9793 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.9720 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 11.0618 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.61 oranında düşüşle 93.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1715 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.35 seviyesinde bulunuyor.

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