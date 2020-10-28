Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 28 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,2610'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,0839 en yüksek 8,2078 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,1849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.01 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,93 üzerinde 8,2610'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,59 artışla 9,7163'ten, sterlin/TL yüzde 0,47 değer kazancıyla 10,7356'tan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,38 yükselişle 93,29 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,28 altında 1,1762 seviyesinden işlem görüyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

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