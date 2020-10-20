Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 20 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.90 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.88 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8699 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9076 TL seviyesini görürken; saat 10.50 itibarıyla 7.9034 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3127 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3031 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2308 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 oranında yükselişle 93.43 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1767 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.80 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

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